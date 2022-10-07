ÖSYM ile ilgili sınav ücreti tepkisi: Yeniden düzenlenmeli

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Milletvekili Levent Gök, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kâr elde etmesini Meclis gündemine taşıdı.
Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök; 2021'de geliri 767 milyon 630 bin TL olan ÖSYM'nin, çoğunluğu sınav ücretlerinden oluşan gelirlerinin 2022'nin ilk 6 ayında 1 milyar 31 milyon TL’ye yükseldiğini hatırlattı.
Gök, 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda ÖSYM'nin bu 6 aydaki giderinin 445 milyon 927 bin TL öngörüldüğünü de anımsattı.
Bu durumda ÖSYM'nin 6 ayda 585 milyon TL’nin üzerinde kâr ettiğine dikkat çeken Levent Gök, ÖSYM'nin sık sık şaibelerle gündeme geldiğini de vurguladı.