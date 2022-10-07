ÖSYM ile ilgili sınav ücreti tepkisi: Yeniden düzenlenmeli

CHP Milletvekili Levent Gök, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kâr elde etmesini Meclis gündemine taşıdı.Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök; 2021'de geliri 767 milyon 630 bin TL olan ÖSYM'nin, çoğunluğu sınav ücretlerinden oluşan gelirlerinin 2022'nin ilk 6 ayında 1 milyar 31 milyon TL’ye yükseldiğini hatırlattı.Gök, 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda ÖSYM'nin bu 6 aydaki giderinin 445 milyon 927 bin TL öngörüldüğünü de anımsattı.Bu durumda ÖSYM'nin 6 ayda 585 milyon TL’nin üzerinde kâr ettiğine dikkat çeken Levent Gök, ÖSYM'nin sık sık şaibelerle gündeme geldiğini de vurguladı.