“Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı %55,8

Yaklaşan seçim tarihiyle birlikte yapılan anket sonuçları da bir bir açıklanmaya devam ediyor.





Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi uzmanlarınca yapılan Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2022 araştırmasına göre “Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 55,8 olarak kaydedildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilme potansiyeline ilişkin verileri açıkladı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilme potansiyeline ilişkin verileri açıkladı.

23-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2022 araştırmasına göre “Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 55,8 olarak kaydedildi.Ankette kararsızların oranı yüzde 11,1 olarak ölçülürken; ‘kesinlikle Erdoğan’a oy vereceğini’ söyleyenlerin oranı da yüzde 32,4 oldu.Yöneylem Araştırma’nın 23 ile 28 Eylül arasında 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla düzenlediği ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle olmuştu:AKP yüzde 31,1CHP yüzde 28,4İYİ Parti yüzde 13,5HDP yüzde 9,2MHP yüzde 7,1DEVA Partisi yüzde 2,4Zafer Partisi yüzde 2,1Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1