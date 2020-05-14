ÖSYM sınav takviminde değişiklik yaptı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran- 13 Temmuz’da alınacak. 9 Ağustos’ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için 9 Haziran-17 Haziran’da başvurular yapılacak.







Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları (2020-MSÜ) 7 Temmuz’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 28 Temmuz’da, eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim’de açıklanacak.





YKS’DE KILAVUZ GÜNCELLENDİ





27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) kılavuzu, sınav tarihleri YÖK kararlarıyla güncellenerek yayımlandı. YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı için bazı e-YDS tarihleri de değişti.





20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.