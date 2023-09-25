Otomobilden fırlayan sürücü demir bariyere saplandı

BELİNDE DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI





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Demir bariyer parçası ile ambulansa bindirilen Beldek, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan Beldek hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın Çevreyolunda meydana geldi. Aydın istikametine giden Hikmet Beldek yönetimindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.Çarpışmanın şiddetiyle demir bariyerleri kıran otomobil 4 metre yükseklikten alt yola düşerek asılı vaziyette kaldı. Kaza sırasında sürücü koltuğundan fırlayan Beldek'in beline ise demir bariyer saplandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık grevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Beldek'in beline saplanan demir çubuk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.