Altın Portakal iptal mi olacak?

GERİ ADIM ÇAĞRISI

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) da önceki gün bir açıklama yaparak belgeselin seçkiden çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. SİYAD’ın açıklamasında “Festival yönetimine politik baskıya karşı sinemayı koruma ve kollama sorumluluğunu hatırlatıyor, bu sansür uygulamasından geri adım atmaları ve filmi yeniden programa dahil etmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Demet Akbağ, Mehmet Günsür, Behiç Ak, Onur Saylak, Zeynep Dadak gibi isimlerin yer aldığı festival jürisi “Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz... Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz” diye bir açıklama yaptılar.Festival tarafından filmde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği, yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığı açıklandı. Yönetmen Demirci ise daha önce de engellenmeye çalışılan film hakkında AYM’nin fikir özgürlüğü kararı olduğunu dile getirdi. KHK’lerle ilgili olan belgeselin gösterilmemesi için iktidarın festivale baskı yaptığı, festivalden desteğini çekme, hatta festivali iptal etmekle tehdit ettiği de iddialar arasında.Belgesel Sinemacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi meslek örgütleri de Demirci’ye destek açıklamasında bulundu. 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreninde de sahneye çıkan sinemacıların hemen hemen hepsi Altın Portakal’ın kararına tepki gösterdi ve “Sansüre hayır” dedi.Jüri üyeleri çekilmişken, sinema meslek örgütleri bir bir tepki açıklaması yaparken festival, iptal olma tehlikesiyle karşı karşıya.