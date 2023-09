Anadolu liselerinde hasar büyük

LİSELER DAHA VAHIM







Öğrencilerin en çok öğrenim görmek istedikleri; puanları en yüksek Anadolu liseleri, önce “proje okullar” haline getirilerek kalite kaybına uğratıldı. Şimdi de ders çizelgesi değişikliği ile yabancı dil dersleri azaltıldı.Haftalık ders çizelgelerinde seçmeli derslerden, ortaokullarda yabancı dil, Anadolu liselerinde yabancı diller ve edebiyatı derslerinin çıkarılması, Anadolu liselerinin yabancı dil öğretiminde önemli bir kayıp meydana getirecek.Ortaokulların bütün sınıflarında haftalık 35 ders saatinin 6 saati seçmeli derslere ayrılıyor. Yeni çizelgede seçmeli derslerden (Dil ve Anlatım, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik) gruplarındaki derslerin çıkarılması ve Din, Ahlak ve Değer grubundaki derslerin sayısının üçten beşe çıkarılması dikkat çekiyor. Ayrıca ortaokulun her sınıfında “Ortak Dersler” içinde haftada ikişer saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zaten okutuluyor.Haftada 40 saat dersin okutulduğu Anadolu Liselerinin 9. sınıfında 32 saat, 10. sınıfında 33 saat, 11. sınıfında 19 saat, 11. sınıfında 17 saat ortak ders; 9. sınıfında 7 saat, 10. sınıfında 6 saat, 11. sınıfında 20 saat, 11.sınıfında 22 saat seçmeli ders okutulacak. Bir lise yöneticisi bu durumu şöyle yorumluyor:“Daha önce sekiz grup olan seçmeli dersler (Dil ve Anlatım, Matematik ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din, Ahlak ve Değerler (Her sınıfta seçiliyor), Yabancı Diller ve Edebiyatı, Spor ve Sosyal Etkinlik, Güzel Sanatlar, Bilişim), 2023-2024 öğretim yılında uygulanacak çizelgeye göre 4 grupta (Akademik Çalışmalar, İnsan, Toplum ve Bilim, Din, Ahlak ve Değer, Kültür, Sanat ve Spor) toplanmıştır. Bu değişiklikte dikkati çeken husus, Yabancı Diller ve Edebiyatı, Bilişim gruplarındaki seçmeli derslerin çıkarılması.Anadolu liselerinin haftalık ders çizelgelerini incelediğimizde yabancı dil ders saatlerinin azaltıldığını görüyoruz. Anadolu liseleri, ülkenin iyi yabancı dil bilen insan ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş, yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan okullardır.Daha önce Anadolu liselerinin her sınıfında haftada dörter saat birinci yabancı dil, ikişer saat ikinci yabancı dil okutuluyordu. 2023-2024 öğretim yılında ikinci yabancı dil dersi tamamen haftalık ders çizelgesinden çıkarıldı. Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerinde haftada hazırlık sınıfında dört saat, 9,10,11,12. sınıflarda ikişer saat ikinci yabancı dil okutulurken 2023-2024 öğretim yılında uygulanan çizelgeye göre; ikinci yabancı dil sadece hazırlık sınıfında dört saat okutulacak, diğer sınıflarda ise öğretilmeyecek.”Öğrenciler, daha iyi eğitim alabilmek, yabancı dil öğrenebilmek için öğrenim görmek istedikleri Anadolu liselerini kazanabilmek için yıllarca hazırlanıyor. Veliler, “Bu hazırlıklar okulda daha çok din dersi görsünler diye değil, en az bir, hatta iki yabancı dili çok iyi öğrensinler diye. Çocuğumuza yoğun din eğitimi vermek istesek imam hatiplere göndeririz. En iyisi Anadolu liselerinin tabelalarını imam hatiple değiştirsinler, zaten müfredat aynı oldu artık. Lise giriş sınavına da gerek yok, iyi lise diye bir şey kalmıyor” dedi.