Samanyolu Haber /Gündem / Kokulu uykular zihin ve hafızayı güçlendiriyor /25 Eylül 2023 08:39

Kokulu uykular zihin ve hafızayı güçlendiriyor

Yaşlılardaki bilişsel kayıp ve hafıza bozukluğunu gidermede basit ve etkili bir yol bulundu: Aromaterapi yoluyla gece boyunca kokulara ‘maruz kalmak.’

SHABER3.COM

California Üniversitesi’nden sinirbilim uzmanları, yaşlılarda bilişsel kayıpların ucuz, basit ve etkili yollarla evde tedavi edilmesine yönelik bir dizi araştırma yaptı.

Kontrol grubu da vardı

Altı ay boyunca, yaşları 60 ile 85 yaş arasında değişen ve hafıza bozukluğu bulunmayan kadın ve erkeklerden oluşan bir gruptan, her gece difüzör ile iki saat boyunca yedi değişik kokuyu koklamaları istendi. Bir de kontrol grubu oluşturuldu. Bu gruptakiler minimum miktardaki koku maddesiyle aynı deneyimi yaşadı.

Altı ayın sonunda iki grup da nöropsikolojik ve MR değerlendirilmesine tabi tutuldu.

Sonuç ilginçti: Zenginleştirilmiş kokuyu koklayan çalışma grubunun beynin yaşlanmayla bozulduğu bilinen bölgesi daha sağlamdı ve bu kişilerin bilişsel performansları yüzde 226 oranında artmıştı. Üstelik çalışmaya katılanlar daha rahat uyuduklarını da söylediler.

Etkili ve az çaba gerektiren bir yol

Neuroscience dergisinde de yayınlanan araştırma gösterdi ki geceleri uygulanan koku zenginleştirmesi, hem bilişsel hem de sinirsel işlevlerde iyileşme sağlıyor. Bu nedenle koku alma duyusunun zenginleştirilmesi, beyin sağlığının iyileştirilmesine yönelik etkili ve az çaba gerektiren bir yol olabilir.

Araştırmada hangi kokular kullanıldı

Peki araştırmada kullanılan kokular hangileriydi? Yedi esansiyel yağ koku maddesi şunlar: gül, portakal, okaliptüs, limon, nane, biberiye ve lavanta.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kokulu uykular zihin ve hafızayı güçlendiriyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:00