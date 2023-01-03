Özel okul ücretlerinde artış yüzde 200'lere ulaştı

Özel okul ücretlerinde enflasyonun çok üzerindeki artışın ardında, geçen yıl fiyatlara getirilen yüzde 36 zam sınırı yatıyor. Bu sınırın çok üzerinde gerçekleşen enflasyon, özel okullar açısından bir ‘ertelenmiş zam’ sorunu oluşturdu. Özel okul temsilcileri, bu yıl da böyle bir zam sınırı getirilirse, maliyetleri karşılayamayan pek çok kurumun kapanacağını belirtiyor. Bu taleple Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile geçen hafta bir görüşme yapan özel okul temsilcileri fiyat artışının 2023-2024 dönemi için serbest bırakılmasını istedi.





MEVZUAT NASIL AŞILIYOR?

Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti. Bu yıl bir sınırlama getirilmezse en yüksek zam oranının yüzde 69.27 olması gerekiyor. Ancak özel okullar bu sınırlamayı “zorunlu yemek ücretini” kullanarak aşıyor. Eğitim ücretine bu oranda zam getirdiğini ancak yemek ücretinde böyle bir sınırlama olmadığını belirten okullar, farklı indirim kalemleri ile de oynayarak zammı yüzde 70’in çok üzerine taşıyor.



