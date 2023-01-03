Samanyolu Haber /Gündem / Bedelliye zam: 100 bin lirayı aştı /03 Ocak 2023 17:15

Bedelliye zam: 100 bin lirayı aştı

Memur maaş zammına endeksli olarak tespit edilen bedelli askerlik ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zam oranını açıklamasıyla netleşti. Bedelli askerlik ücreti yüzde böylelikle 100 bin lirayı aştı.

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Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur aylık katsayısına göre yeniden tespit edilen bedelli askerlik bedel miktarı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşını açıklamasıyla netleşti. 

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada; memurlara, memur emeklilerine ve diğer emeklilere ocak ayında yüzde 25 zam uygulanacağını duyurdu.

Memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik fiyatının 2023 yılının Temmuz ayına kadar uygulanacak fiyatı da böylelikle netleşmiş oldu.

Yüzde 25 zam ile bedelli askerlik ücreti 100.080,9? TL oldu. 
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