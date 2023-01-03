Ankete göre AKP'liler 'bile' enflasyon yalanına inanmıyor

MetroPoll Araştırma parti seçmenlerinin 2022 yılı boyunca enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin yaptığı açıklamanın sonuçlarını açıkladı.







Anket sonuçlarına göre, yurttaşların yüzde 47,5'i 2022 yılı enflasyonun yüzde 170 ve üzerinde olduğunu düşünüyor.







Yurttaşların yüzde 18'i enflasyon rakamının yüzde 170 olduğunu düşünürken; yüzde 24.2'lik oran ise enflasyonun yüzde 84 olduğunu belirtiyor.







Parti seçmenlerinde ise durum daha ilgi çekici. Sonuçlara göre AKP seçmenlerinin yüzde 35,9'u 2022 yılı enflasyonun yüzde 170 ve üzeri olduğunu düşünürken; AKP'lilerin yüzde 18.4'ü enflasyonu yüzde 170, yüzde 33.1'i yüzde 84 olarak değerlendirdi.







Diğer parti seçmenlerinde ise durum şöyle:







MHP

Yüzde 39: Yüzde 170 ve üzeri



Yüzde 18.6: Yüzde 170



Yüzde 36.2: Yüzde 84







CHP



Yüzde 63.5: Yüzde 170 ve üzeri



Yüzde 20.3: Yüzde 170



Yüzde 12.2: Yüzde 84







İYİ PARTİ



Yüzde 55.5: Yüzde 170 ve üzeri



Yüzde 20.9: Yüzde 170



Yüzde 19.9: Yüzde 170







HDP



Yüzde 63.0: Yüzde 170 ve üzeri



Yüzde 18.7: Yüzde 170



Yüzde 12.8: Yüzde 84

