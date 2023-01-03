Samanyolu Haber /Gündem / Ankete göre AKP'liler 'bile' enflasyon yalanına inanmıyor /03 Ocak 2023 17:20

Ankete göre AKP'liler 'bile' enflasyon yalanına inanmıyor

MetroPoll Araştırma, 2022 yılındaki enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre, AKP'lilerin yüzde 35'i enflasyonun yüzde 170'in üzerinde olduğunu düşünüyor.

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MetroPoll Araştırma parti seçmenlerinin 2022 yılı boyunca enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin yaptığı açıklamanın sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, yurttaşların yüzde 47,5'i 2022 yılı enflasyonun yüzde 170 ve üzerinde olduğunu düşünüyor. 

Yurttaşların yüzde 18'i enflasyon rakamının yüzde 170 olduğunu düşünürken; yüzde 24.2'lik oran ise enflasyonun yüzde 84 olduğunu belirtiyor. 

Parti seçmenlerinde ise durum daha ilgi çekici. Sonuçlara göre AKP seçmenlerinin yüzde 35,9'u 2022 yılı enflasyonun yüzde 170 ve üzeri olduğunu düşünürken; AKP'lilerin yüzde 18.4'ü enflasyonu yüzde 170, yüzde 33.1'i yüzde 84 olarak değerlendirdi.

Diğer parti seçmenlerinde ise durum şöyle: 

MHP
Yüzde 39: Yüzde 170 ve üzeri
Yüzde 18.6: Yüzde 170
Yüzde 36.2: Yüzde 84

CHP
Yüzde 63.5: Yüzde 170 ve üzeri
Yüzde 20.3: Yüzde 170
Yüzde 12.2: Yüzde 84

İYİ PARTİ
Yüzde 55.5: Yüzde 170 ve üzeri
Yüzde 20.9: Yüzde 170
Yüzde 19.9: Yüzde 170

HDP
Yüzde 63.0: Yüzde 170 ve üzeri
Yüzde 18.7: Yüzde 170
Yüzde 12.8: Yüzde 84
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