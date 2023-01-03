"Selvi ve Nebati gibilerin Perinçekçiler tarafından hapse atılma cümbüşünü izle"

Eski istihbaratçı Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu soruşturmasından dolayı Hizmet Hareketi soruşmalarında milat kabul edilen 17-25 Aralık sürecinin 2002’ye geri çekilmesi durumunda bundan en çok zarar görecek kişinin gazeteci Abdülkadir Selvi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gibi isimler olduğunu söyledi.







Eski istihbaratçı Enver Altaylı, kendisine karşı başlatılan “linç kampanyasına” ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.





Açıklamasında, “linç kampanyasına katıldığını” belirttiği Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’yi hedef alan Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin başlatılan süreçte en çok zarara uğrayan kişilerden birinin Selvi olacağını belirtti.





Altaylı’nın paylaşımları şu şekilde:





1- Türk toplumun kutup yıldızı @abdulkdir_selvi aleyhimdeki linç kampanyasında arz-ı endam etti. Görüyorum ki A. Selvi, Hablemitoğlu davası ile ortaya çıkan durumun tam farkında değil. Zira başlatılan süreç kapsamında zarara uğrayacak kişilerin başında bizzat kendisi geliyor





2- Hablemitoğlu davasının terör mahkemesinde görülmesine karar verilmesi ile “F…”de milat değişti. 17/25 Aralık olarak uygulanan keyfi milat keyfi olarak 2002’ye düşürüldü. 2002 yılından sonraki eylem ve sözlerin terör suçu olarak yargının önüne getirilmesinin yolu açıldı.





3 – 2017 başlarında bu meseleyi (iddianame+kararlardaki standart “F…” anlatımı ve yargılamalardaki “milat” kavramının tehlikeli olduğu; 1970’lerden bu yana herkesin istenirse soruşturma + kovuşturmaya maruz bırakılabileceğini) Lütfi Elvan’a anlatmıştım.





4- Benden hemen sonra bizzat yanımda bir HS(Y)K üyesi de Lütfi Elvan’a aynı durumdan bahsetti. Bir HS(Y)K üyesinin bir siyasetçiye rapor mahiyetinde bilgi vermesinin yargı bağımsızlığı ile nasıl bağdaştığı meselesini isterse Lütfi Elvan’ın kendisi açıklayabilir!





5- Şimdi nefsim diyor: haydi gel, İŞLEMEDİĞİN bu suçu “terör faaliyeti kapsamında bilerek ve isteyerek işlediğini” kabul et ve A. Selvi’den Nurettin Nebati’ye kadar bir yığın insanın perinçekçiler tarafından hapse atılma cümbüşünü arkana yaslanıp izle.





6- “Takkesini iade eden” Selvi dua etsin ahlaklı bir adamım. Yine de 17-25 Aralık’ı milat olarak tanımadığı ve geçmişe dönük herkesi yargılayacaklarını söyleyen Ankara eski başsavcısıyla (şimdilerde Yargıtay üyesi) konuşması kendisi adına faydalı olacaktır.





7- Böylece kendisinin iş görüşmelerinde çokça muhatap olacağı “önümüzdeki beş yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorularına daha sağlıklı yanıtlar verebilecektir.