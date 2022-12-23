Özgür Demirtaş, Ahmet Hakan'a attığı mesajları paylaştı









Ahmet Hakan, asgari ücretin artmasının ardından CNN Türk’teki programında ekonomist Özgür Demirtaş’ın asgari ücretle ilgili değerlendirmelerinden bahsederken 'büyük ekonomist, deha... Ne diyorduk bunlara..." diyerek gülerek dalga geçti.Demirtaş, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında konuşulan bölümünü paylaşarak “Ben yapılanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben sizden hoca 10 yıldır uyarıyor, dediklerinin tümü de gerçekleşti. Daha fazla kulak verilmeli demenizi beklerdim.Ben sizden hani faiz enflasyonun sebebi idi. Faiz 19'dan 9'a 10'a 10 puan indi enflasyon 20'den 180'e çıktı demenizi beklerdim.Ben sizden beyler bu stüdyoda hiçbirimizin ekonomi finans konusunda formal eğitimi yok. niye Özgür hocayı konuşuyorsunuz demenizi beklerdimAllah aşkına siz ne konuşuyorsunuz? Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu?” diyerek sitem etti.Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:1) Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Ahmet Hakan bey benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşsun Özgür vs diyor. Biri Özgür Alım gücünün düşmesine adeta seviniyor diyor.2) Üzüldüm çünkü benim Ahmet beye en ufak bir saygısızlığım olmadı. Kendisinin hakkına da hiçbir yerde girmedim. Değil herkesin izlediği bir kanalda, özel bir odada bile kendisi hakkında yalan yanlış konuşmadım. Sadece yıllar önce bir programına çıktım.3) Benim olmadığım bir ortamda benim bir twitimi alıp: Özgür Demirtaş Alım Gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek Allah Aşkına Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi Milyonların önünde söylemek?4) Ben sizden şunu söylemenizi beklerdim: “Özgür hoca benim programımda Ekonomi Yönetimini uyardığında, bu yolun yol olmadığını söylediğinde Dolar/TL 3.50 idi, şu anda 18.60. Ki Özgür hoca o programdan yıllar önceden beri uyardı hükümeti ve siz yandaşların5) “ve siz kulak vermek yerine, gerek sosyal medyada, gerek benim sunucusu olduğum kanalda kendisi hakkında yalan haber yaptınız. Gelinen her nokta Özgür hocanın son 10 yıldır söylediği her şeyi HAKLI çıkardı. En azından bir ÖZÜR dileyip kendisine kulak vermek gerekmez mi?”6) İşte Hakan bey ben sizden bunları söylemenizi beklerdim. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın Ekonomi ve Finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz?7) Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe’den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye’de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu? Faiz Enflasyonun sebebidir lafının bunca çöküşünden sonra hala vicdanınız kör mü?AHMET HAKAN'A WHATSAPP'TAN DA YAZDIDaha sonra Ahmet Hakan'a WhatsApp uygulamasından yazdığını söyleyen Demirtaş, "Ahmet beye ayrıca Whatsappden de gayet açık bir şekilde yazdım. Ne zaman anlayacaklar benim özü sözü bir ve gayet samimi bir insan olduğumu? Ne zaman dinleyecekler yıllardır ben ve benim gibi bir çok kişinin söylediği çözüm önerilerini?" ifadelerini kullandı ve yolladığı mesajları tek tek paylaştı.İşte o mesajlar;