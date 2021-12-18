Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Demirtaş: Tehdit altındayım /18 Aralık 2021 01:01

Özgür Demirtaş: Tehdit altındayım

Sosyal medyadaki yazışma sırasında Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci'ye cevap veren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Çok konuştum yıllardır. Hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım." ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisini Halk TV yayınına davet eden, İrfan Değirmenci'ye yanıt verdi. Demirtaş, "Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım" derken tehdit altında olduğunu söyledi.

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, Prof. Özgür Demirtaş'a Twitter üzerinden "Hocam, asgari ücrete zam yapılmamalıydı diyormuşsunuz. Doğru mu? Sizi Halk Ana Haber Bültenine bağlanmaya davet ediyorum" sorusunu yöneltti.

Değirmenci'ye yanıt veren Prof. Demirtaş, "İrfan bey Allah aşkına ciddi yazıyorsunuz sandım. Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım. Davetiniz için teşekkür ederim. Ama çok konuştum yıllardır. Hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım" ifadesini kullandı.

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