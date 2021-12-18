Samanyolu Haber /Dünya / Rus ve Belarus uçaklarıyla ortak devriye faaliyeti /18 Aralık 2021 00:56

Rus ve Belarus uçaklarıyla ortak devriye faaliyeti

Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu yaptıkları kaydedildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu yaptıkları kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün, Birlik Devleti’nin hava sahasının savunucuları bir kez daha ortak devriye faaliyeti yürüttü. Ortak devriye uçuşları Rus ve Belaruslu pilotlar için günlük faaliyet haline geldi” denildi.

Açıklamada ayrıca, ortak devriye uçuşlarının Belarus halkı için “Barışçıl emeğin ve devlet egemenliğinin garantisi” olduğu vurgulandı.

Daha önce de, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.

© Sputnik
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