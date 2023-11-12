Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel, Anıtkabir'de askerle kriz yaşadı /12 Kasım 2023 12:52

Özgür Özel, Anıtkabir'de askerle kriz yaşadı

Özgür Özel, ‘CHP Genel Başkanı’ sıfatıyla Anıtkabir’e ilk resmi ziyaretini yaptı. Ziyarette, İsmet İnönü’nün mezarına çelenk koyulması talebi nedeniyle kısa bir kriz durumunun yaşandığı iddia edildi. Görüşme trafiği arttı, konulan engelden vazgeçildi, kriz çözüldü.

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Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından Anıtkabir’e yaptığı ilk resmi ziyarette Anıtkabir Komutanlığı ile bir ‘çelenk krizi’nin yaşandığı öne sürüldü.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Özel’in yeni seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle yapacağı ziyaret öncesi Anıtkabir Komutanlığı ile İsmet İnönü’nün mezarına çelenk konulması talebi nedeniyle kriz yaşandığı iddia edildi.

İddiaya göre Özel’in Anıtkabir ziyareti kapsamında Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret ve çelenk bırakma da program kapsamında planlandı. Ancak yönetmelik gerekçe gösterilerek İsmet İnönü'nün anıt mezarına çelenk konulmasına izin verilmediği, bu uygulamanın da 4 yıldır devam ettiği söylendi. Talebin geri çevrilmesine karşılık, ‘partisinin kurucusu ve 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün mezarına çelenk koymak için izin almasına gerek olmadığını’ bildiren Özel'in ısrarı üzerine Anıtkabir Komutanlığı ile CHP Genel Merkezi arasında görüşme trafiği arttı. Özel'in talebinde ısrar etmesiyle konulan engelden vazgeçildi ve Özel, İnönü'nün mezarına hazırlanan çelengi koydu.
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