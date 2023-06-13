Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel net konuştu: 'Adayım, hazırım' /13 Haziran 2023 22:21

Özgür Özel net konuştu: 'Adayım, hazırım'

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına ilişkin "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'deki Genel Başkanlık ve kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı "Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" açıklamasının yankıları sürüyor.

"ADAYIM, HAZIRIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da değişim çağrıları ile birlikte ısınan CHP'deki tartışmada Özel'in yaptığı yeni açıklamalar yeni bir sayfa açtı.

Gazeteci Murat Ağırel, yaptığı görüşmede Özel'in "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım" dediğini aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ile görüştüm. “Aday mısınız?” diye sordum, “Adayım, hazırım” diye konuştu.

Verdiği yanıtı aynen aktarıyorum: “Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum. Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım."
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