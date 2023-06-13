Samanyolu Haber /Dünya / Trump yeniden mahkemede… /13 Haziran 2023 22:00

Trump yeniden mahkemede…

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalar dolayısıyla Miami’deki federal mahkemeye geldi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Donald Trump, Miami polisinin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkeme binasına yerel saatle 14.00 civarında ulaştı.

Geceyi geçirdiği National Doral malikanesinden araç konvoyu ile gelen Trump’a medya ordusu büyük ilgi gösterirken, mahkeme binası civarında toplanan taraftarları da ellerinde “Trump 2024” bayrakları ile destek gösterisinde bulundu.

Savcılar tarafından hazırlanan hakkındaki iddianamede, Trump, başkanlık görevi sonrası gizli belgeleri alıkoymak ve bu konudaki soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Trump, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ve rutin uygulamalardan sonra hakim karşısına çıkacak, suçlamalarla hakları kendisine resmen bildirilecek.

TRUMP’IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Mahkemedeki işlemlerden sonra bugün New Jersey'e dönerek akşam yerel saatle 20.15'te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması beklenen Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında suçlama için ilk kez New York’ta hakim karşısına çıkarken, bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle “hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan” olarak tarihe geçti.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanan Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelemiş, “Hile yapıyorlar. Sahtekarlar Yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

GİZLİ BELGELER SKANDALI

Donald Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında “gizli belgeler” soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları “siyasi” olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen “gizli belgeler” ve “6 Ocak Kongre baskını” soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Öte yandan Donald Trump, 4 Nisan’da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına “sus payı” ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.
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