Pakistan’da siyasi kriz: Milletvekilleri istifa etti, Şahbaz Şerif başbakanlığa seçildi

Pakistan’da İmran Han’ın yerine gelecek ismi belirlemek için yapılacak oylama öncesinde, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin milletvekilleri toplu şekilde istifa etti. Başbakanlık seçimi için başvuran PTI'den eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin meclisten ayrılmasının ardından, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, tek aday olarak kaldı. Şerif, meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi.







Birgün'ün haberine göre güvensizlik oylamasının ardından eski Başbakan İmran Han'ın yerine gelecek ismi belirlemek için gerçekleştirilecek oylama öncesinde, milletvekilleri görevlerini bıraktı.





İmran Han için ülkenin farklı noktalarında destek gösterileri yapılırken, mecliste oylama hazırlıklarının yapıldığı sırada, İmran Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekilleri toplu şekilde istifa etti. Böylece 100'den fazla milletvekili meclisten ayrıldı.





Toplu istifa kararının, bugün öğleden sonra parlamento binasında İmran Han’ın başkanlık ettiği bir PTI toplantısında alındığı öğrenildi.





PTI Merkezi Enformasyon Sekreteri Faruk Habib, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu ithal hükümeti kabul etmiyoruz” diyerek istifa kararı aldıklarını duyurdu.





TEK ADAY ŞAHBAZ ŞERİF BAŞBAKANLIĞA SEÇİLDİ





Başbakanlık seçimi için başvuran PTI'den eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin meclisten ayrılmasının ardından, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, tek aday olarak kaldı.





Kureyşi, mecliste yaptığı açıklamada, bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunduğunu belirterek, seçimi boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söyledi.





Şahbaz Şerif, meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi.





NE OLMUŞTU?





Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.





9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.





342 üyesi bulunan mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı. Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyordu.