Samanyolu Haber /Dünya / Rusya NATO'yu bu sefer İsveç ve Finlandiya için uyardı /11 Nisan 2022 16:15

Rusya NATO'yu bu sefer İsveç ve Finlandiya için uyardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde yeniden tartışılmaya başlanan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirdi.

NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu vurgulayan Peskov “NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa’da güvenliği artırmaz” yorumunda bulundu.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

İsveç ve Finlandiya, 1995 yılından bu yana Avrupa Birliği üyeleri olmalarına rağmen NATO’ya üye değiller. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra, bu iki ülke hakkında NATO'ya üye olabilecekleri yönündeki söylentiler yeniden alevlendi.

Rusya, ulusal güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirterek, batı komşusu Finlandiya'nın yanı sıra İsveç'in de ittifaka dahil olmasına karşı çıkıyor.
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