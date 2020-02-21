Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan’dan bir gece yarısı kaçırılan Kaçmaz ailesi, yaşadıklarını ilk kez anlattı /21 Şubat 2020 11:18

Pakistan’dan bir gece yarısı kaçırılan Kaçmaz ailesi, yaşadıklarını ilk kez anlattı

Pakistan’ın Lahor kentinden kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Kaçmaz Ailesi, yaşadıkları süreci Erkam Tufan Aytav’un sunduğu ’30 Dakika’ programında anlattı.

SHABER3.COM

Pakistan’ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Lahor’da 2017 yılının 27 Eylül gecesi sabah saatlerinden evlerin basılarak bilinmeyen bir yere götürülen eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesi Türkiye’ye kaçırılmıştı.


 
Kaçmaz ailesi Lohar Yüksek Mahkemesi’nin kararına rağmen hukuksuz bir şekilde deport edildi. BM korumasındaki Kaçmaz ailesi, cumartesi sabahı gözleri bağlı bir şekilde İslamabad’dan Türkiye’ye işaretsiz bir uçakla gönderilmişti.

Kaçmaz Ailesi, Pakistan’dan kaçırılma süreçlerini ilk kez Erkam Tufan Aytav’ın sunduğu ’30 Dakika’ programında anlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan’dan bir gece yarısı kaçırılan Kaçmaz ailesi,... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:04