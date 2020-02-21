Pakistan’dan bir gece yarısı kaçırılan Kaçmaz ailesi, yaşadıklarını ilk kez anlattı

Pakistan’ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Lahor’da 2017 yılının 27 Eylül gecesi sabah saatlerinden evlerin basılarak bilinmeyen bir yere götürülen eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesi Türkiye’ye kaçırılmıştı.









Kaçmaz ailesi Lohar Yüksek Mahkemesi’nin kararına rağmen hukuksuz bir şekilde deport edildi. BM korumasındaki Kaçmaz ailesi, cumartesi sabahı gözleri bağlı bir şekilde İslamabad’dan Türkiye’ye işaretsiz bir uçakla gönderilmişti.





Kaçmaz Ailesi, Pakistan’dan kaçırılma süreçlerini ilk kez Erkam Tufan Aytav’ın sunduğu ’30 Dakika’ programında anlattı.