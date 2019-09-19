Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı /19 Eylül 2019 08:34

Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu Keşmir'in statüsü eski haline getirilene ve sokağa çıkma yasağı kaldırılana kadar Hindistan ile görüşmeyeceklerini açıkladı.

Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı


Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in statüsü eski haline getirilene ve sokağa çıkma yasağı kaldırılana kadar Hindistan ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Başbakan Han'ın, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacağı ve buradaki konuşmasında Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine değineceği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin gelecek hafta yapacağı ABD seyahati için Pakistan hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
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