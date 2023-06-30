Pakistan, IMF ile anlaşma sağladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Asya ülkesi Pakistan ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.







Uzun süredir siyasi ve ekonomik krizlerle mücadele eden, temerrüdün eşiğine gelen ve ödemeler dengesi krizinin yanı sıra düşen döviz rezervi sorunuyla boğuşan Pakistan, aylardır anlaşmanın kabulünü bekliyordu.





Ancak ön anlaşmanın temmuz ayında toplanacak IMF yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.





Pakistan Maliye Bakanı İşhak Dar, anlaşmanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrı'ya şükürler olsun" ifadesini kullandı.





Dar, bir önceki gün yaptığı açıklamada, anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesini beklediklerini dile getirmişti.





Aşırı yüksek enflasyon ve sadece bir aylık ithalatı karşılamaya yetecek kadar döviz rezervine sahip ülke, on yılların en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.





Analistler IMF anlaşmasının olmaması halinde bunun bir borç temerrüdüne dönüşebileceği değerlendirmesinde bulunuyordu.





Dokuz aya yayılan 3 milyar dolarlık finansman beklenenden daha yüksek.





Zira İslamabad, 2019 yılında kabul edilen ve cuma günü sona eren 6,5 milyar dolarlık kurtarma paketinden kalan 2,5 milyar dolarlık dilimin serbest bırakılmasını bekliyordu.





IMF yetkilisi Nathan Porter, yaptığı açıklamada, yeni stand-by düzenlemesinin 2019 programı üzerine inşa edildiğini belirtti.





Yetkili, Pakistan ekonomisinin son dönemde, geçen yılki seller ve Ukrayna'daki savaşın emtia fiyatlarındaki artışları tetiklemesinin yanı sıra çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.





Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.