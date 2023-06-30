Samanyolu Haber /Teknoloji / Google Kanada'daki haber linklerini kaldırıyor /30 Haziran 2023 10:24

Google Kanada'daki haber linklerini kaldırıyor

Google, Kanada'daki hizmetlerinden basın kuruluşlarının haber bağlantılarını kaldıracağını açıkladı. Söz konusu karar, Kanada hükümetinin Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasayı hayata geçirmesinin ardından geldi.

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Kanada'da hükümetin Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren C-18 sayılı yasayı hayata geçirmesinin ardından, dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google, Kanada’daki hizmetlerinde haber linklerini yayınlamama kararı aldı.

Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker, medya kuruluşlarını tazmin etmeyi amaçlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Kanada’da haber içeriği arama, araştırma ve keşif ürünlerinden haber bağlantılarının kaldırılacağını duyurdu.

Walker, "İşin bu noktaya gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı veya etkilerini hafife almıyoruz. Kanadalı yayıncılar ve kullanıcılarımıza karşı olabildiğince şeffaf olmanın önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kent Walker, "Bağlantılara bir fiyat koymaya yönelik benzeri görülmemiş sözde 'bağlantı vergisi', ürünlerimiz için belirsizlik yaratıyor ve yalnızca Kanadalıların, Kanadalı yayıncılardan gelen haberlere erişimini kolaylaştırdığımız için bizi üst sınırı olmayan mali yükümlülüğe maruz bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Kanada Hükümeti, C-18 Çevrimiçi Haberler Yasası ile, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getirmişti.

Kanada Federal Parlamentosunda kabul edilen yasa, 22 Haziran 2023 tarihinde Kanada Senatosunda da onaylanmıştı.

Yasa, Kanada Genel Valisinin onayının ardından önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

Instagram ve Facebook’un sahibi Meta da yasaya uyulacağı ve söz konusu sosyal medya platformlarında haberlere erişimin sonlandırılacağını açıklamıştı.
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