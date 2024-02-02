Samanyolu Haber /Gündem / Palalı Sabri uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü! /02 Şubat 2024 10:32

Palalı Sabri uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü!

Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

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Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde otomobiliyle giderken bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi müdahale için götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

6 AY ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ
 
"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan eylemcilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
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