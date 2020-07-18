Para bulamayan vatandaş krediye sarıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin açıkladığı Aylık Bülten’e göre mayıs ayı sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olan kişi sayısı, önceki aya kıyasla 428 bin kişi artarak 32 milyon 813 bine ulaştı.





VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 680 MİLYARA ÇIKTI

Mayıs sonu itibarıyla toplam bireysel kredi borcu, önceki aya göre 15.8 milyar lira, Mayıs 2019’a göre 132 milyar lira artarak 679.4 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda konut kredi kullanan kişi sayısı, önceki aya göre 15 bin kişi azalarak 2 milyon 475 bin oldu. Mayıs 2019’a göre 18 bin kişi arttı. Taşıt kredisi kullananlar önceki aya göre 9 bin, Mayıs 2019’a göre 159 bin azalarak 396 bin kişiye indi.





699 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

İhtiyaç kredisi kullananlar ise önceki aya göre 661 bin, önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon 248 bin artarak 27 milyon 294 bin kişi oldu. Verilere göre ayrıca, mayıs ayında 699 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 43 bin kişi ilk defa kredi kartı ve 25 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.