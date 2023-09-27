'Para politikalarında rasyonaliteye dönmüş olmak yeterli görülmüyor'

Üçok, "Yeni yatırımların gelmesi için Merkez Bankası faizleriyle para politikalarında rasyonel politikalara dönmüş olmak yeterli görülmüyor. Diğer alanlarda da dış politika ve yapısal reformlar, hukuk devleti alanında da rasyonele dönüş beklentisi var" ifadelerini kullandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kasımda Almanya’yı ziyaret etmesi beklenirken, Türk iş dünyası da Alman yatırımcıları ülkeye çekmek için bu hafta Berlin'de girişimlerde bulunacak.Zirve öncesinde DW Türkçe’den Değer Akal’a konuşan TÜSİAD'ın Berlin Direktörü Alper Üçok, Türkiye’de ekonomi alanında atılan adımların yabancı yatırımcıyı çekmekte yeterli olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.Türkiye'ye son 10 yılda ne Almanya'dan ne de AB üyesi ülkelerden Greenfield olarak adlandırılan, istihdama ve üretime yönelik fabrika ya da üretim tesisi kurmak gibi ciddi yatırımlar geldiğini, Volkswagen'ın yatırım planında olduğu gibi planlanan yatırımların da askıya alındığını anımsatan Üçok, gelinen noktada Alman yatırımcılar için AB üyesi Romanya ve Bulgaristan gibi daha cazip imkanlar sunan ülkeler bulunduğuna işaret etti.Türkiye'nin yeniden daha cazip hale gelmek için adımlar atması gerektiğini anlatan Üçok, "Bizim Türkiye olarak sadece parasal politikalar alanında değil, diğer alanlarda da rasyonel politikalara döndüğümüzü, gerçekten Batı'ya yöneldiğimizi gösterecek adımlar atmamız gerekiyor. Yatırım çekmek istiyorsak hem ekonomimizi AB'ye entegre hale getirmemiz lazım hem de ekonomik yapısal reformlar, istihdam piyasaları, vergi sistemi, hukuk sistemi gibi konularda ilerleme sağlamamız lazım" dedi.Yabancı yatırımcılar, Türkiye'de yatırım yaptıkları sektördeki kuralların, yönetmeliklerin ve kanunların bir günde, aniden değişmesinden şikayetçi, sürekli getirilen yeni vergilerin şirketleri rekabet edemeyecekleri, ürünlerini satamayacak noktaya getirdiğine işaret ediyorlar ve bu faktörlerin yol açtığı "öngörülemezlik" nedeniyle de Türkiye'ye yatırım yapmanın herhangi bir cazibesinin kalmadığına dikkat çekiyor."Mevcut konjonktür Türkiye için aslında çok büyük fırsatlar yaratıyor. Ancak ne yazık ki öngörülemezlik ve yapısal reform eksiklikleri Türkiye'nin yatırımları çekememesine yol açıyor” görüşünü aktaran Alper Üçok, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:"Avrupa'da, Almanya'da, çok önemli sektörler dönüşüm içerisinde. Bunların bir çoğu enerjinin çok fazla kullanıldığı sektörler. Bazısı da kalifiye eleman, işgüçü eksikliği nedeniyle dönüşüm sağlamak zorunda olan sektörler. Ve Türkiye kimya, cam, kağıt, metalurji, demir çelik, gübre sanayisi gibi bütün bu alanlarda, Avrupa'dan, Almanya'dan çıkmak isteyen, yeni bir lokasyon arayan firmalar açısından yatırım çekebilecek cazip bir ülke olabilirdi. Ama ne yazık ki yapısal reformlarda ilerleme sağlanamaması nedeniyle değil."