Samanyolu Haber /Spor / Milli takıma İtalyan patron: Vincenzo Montella 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı /27 Eylül 2023 20:28

Milli takıma İtalyan patron: Vincenzo Montella 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Stefan Kuntz'tan boşalan A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarında Ermenistan ile oynanan maçta istenilen sonucun alınamaması Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına yol açtı.

A Milli Futbol Takımında boşalan teknik direktörlük koltuğu İtalyan bir teknik adama devredildi.

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da imza töreninde yer aldı.

Törende konuşan Montella, “Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim” dedi.

“Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz.” diyen Montella, şunları ifade etti:

“TFF’nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye’ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum.

Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları futbolla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım. 2 yıldır Türkiye’deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya’nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar…

ELEŞTİRENLER OLACAK

Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim. Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız. Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız.

Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Bugünün gerçeklerini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama ilk hedef geleceğe bakmak. Tarihi, geçmişi biliyoruz. Onlardan bir çıkarım yapıp böyle olacak demiyoruz. Hep geleceğe bakıyoruz. Buraya gelmeden önce başkanımızla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile konuşmalarımız oldu. İmzadan sonra birkaç oyuncu ile görüştüm. Sahada ve saha dışında neler istediğimle alakalı görüşmelerimiz oldu. Her şeyi izliyoruz, her ligi takip ediyoruz. En hazır olan, en iyi olan, hem fiziksel hem mental olarak iyi olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Süper Lig’i, 1. Lig’i ve Avrupa liglerini takip ediyoruz. Genci, yaşlısı en iyi milli oyuncuları almak için inceleyeceğiz. Alt ligleri de takip edeceğiz. Orada da önemli yetenekler olabiliyor.”
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