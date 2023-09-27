Azerbaycan, etnik Ermeni yönetiminin eski liderini gözaltına aldı

Euronews'te yer alan habere göre Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni yönetiminin eski lideri Ruben Vardanyan, Ermenistan'a kaçmaya çalışırken Azerbaycan tarafından gözaltına alındı.



Azerbaycanlı sınır yetkilileri 2022 kasım ayı ile 2023 şubat ayı arasında Ermeni yönetimine başkanlık eden Ruben Vardanyan'ın yakalanmasının ardından Bakü'ye götürüldüğünü bildirdi.



Eşi Veronika Zonabend, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Vardanyan'ın Azerbaycan'ın geçen hafta bölgenin kontrolünü geri almasının ardından etnik Ermenilerle birlikte Ermenistan'a göç ederken gözaltına alındığını söyledi.



Zonabend, Vardanyan'ın güvenli bir şekilde serbest bırakılması için destek istedi.



Karabağ'daki etnik Ermeniler, geçtiğimiz hafta Azerbaycan hakimiyetine giren bölgeyi toplu halde terk ediyor. Yetkililere göre, şu ana kadar 47 bin kişi bölgeden ayrıldı.



Vardanyan'ın gözaltına alınma sebebi henüz açıklanmadı ancak Azerbaycan, Karabağ'da etnik Ermeni yönetimindeki bazı isimleri yargılayacağının sinyallerini vermişti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz hafta, "Suç rejiminin başındakileri suçladık ve onları adalete teslim edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.



Aliyev, Karabağ'ın etnik Ermeni sakinlerinin barış içinde Azerbaycan'a entegre edileceğini söylüyor ve etnik temizlik suçlamalarını reddediyor.



Batılı hükümetler ise Azerbaycan'ın yerel halka yönelik muamelesini izlemek üzere uluslararası gözlemcilerin Karabağ'a girmesine izin vermesi için baskı yapıyor.