Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu Bahçeli’ye seslendi: Ucu kendilerine dokununca… /27 Eylül 2023 20:07

Karamollaoğlu Bahçeli’ye seslendi: Ucu kendilerine dokununca…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıkan açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

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Tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi olduğu iddiasıyla eleştirilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sahip çıkmıştı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süleyman Soylu'ya destek çıkan Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sınırlarımızın kevgire dönüşü karşısında hiçbir açıklama yapmayan, vatandaşın alım gücünün gün be gün eriyişi karşısında sessiz kalan, uyuşturucu-siyaset-mafya üçgenine karşı sesini yükseltemeyenlerin, bir şeylerin ucu kendilerine dokununca birbirlerine nasıl sahip çıktıklarına şahit oluyoruz.

Çok net ifade ediyorum, biz Saadet Partisi olarak, siyasi anlayışımız ve ahlakımız gereğince;

-İktidar da yapsa insanımızın hayrına olacak her icraatın arkasındayız!

-Uyuşturucu tacirlerine, mafyalara, çetelere karşı kim mücadele veriyorsa onun yanındayız!

-Evlatlarımızı zehirleyenlere kim diz çöktürüyorsa, şehirlerimizin huzur ve güvenliğini bozanlardan kim hesap soruyorsa biz onların destekçisiyiz!”
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