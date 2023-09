Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’da denizde hareketli saatler yaşandı. Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların can simidi atması, denize düşen yolcunun can simidine ulaşmaya çalışması ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.