Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, görevden alındı /27 Eylül 2023 18:38

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, görevden alındı

İYİ Parti İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı duyuruldu.

SHABER3.COM

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı.

Yıldırım, bir kaç gün önce sosyal medya hesabından, "Görevimizin başındayız" demişti.

KAVUNCU'YA YAKIN İSMİN ATANMASI BEKLENİYOR
Halktv.com.tr’nin edindiği bilgiye göre; Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı. Çoşkun’nun yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken ve önceden İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Yücel Coşkun’nun atamasının yapılması bekleniyor.
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