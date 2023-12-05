Samanyolu Haber /Dünya / Paris'e uçak düştü /05 Aralık 2023 09:30

Paris'e uçak düştü

Fransa’da çift motorlu küçük bir uçak, Paris'in güneyindeki bir banliyöye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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Yetkililer, uçaktaki üç kişinin acil müdahale için hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Olayda başka yaralanan olmadı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clément Beaune, uçağın motor arızası sonrasında Villejuif'teki bir yerleşim bölgesine indiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, uçakta 80'li yaşlarında bir uçuş eğitmeni ve 20'li yaşlarında iki yolcu vardı.

Uçak, bir apartmanın duvarına çarpmadan önce bir yola acil iniş yapmaya başladı.

Sonunda apartmanın arkasındaki bahçede durdu, uçağın bazı parçaları yakındaki bir garajın çatısına dağıldı ve gövdesi çarpışmanın etkisiyle ezildi.

Uçağın kuyruğu uçağın geri kalanından ayrıldı ve kanatları büyük ölçüde koptu.

Uçak Villejuif'e yaklaşık 130 km uzaklıktaki Rouen'den havalandı ve Versay yakınlarındaki Toussus-le-Noble'a inmesi gerekiyordu.

Bölge savcısı ve hava ulaştırma jandarması tarafından kasıtsız yaralama ve başkalarının hayatını tehlikeye atma iddiasıyla soruşturma açıldı.

Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Dairesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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