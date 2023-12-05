Muş Baro Başkanı: En önemli dosyalardan biriydi





Ne olmuştu?





Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 3 Ekim 1993 tarihinde baba Nasır Öğüt ve eşi Eşref Öğüt ile çocukları Sevim, Sevda, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Aycan, Cihan ve Cinal Öğüt evlerinin ateşe verilmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Dava kapsamında iki jandarma subayı, bir astsubay ve bir özel harekât şube müdürü yargılandı.