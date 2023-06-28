Samanyolu Haber /Gündem / Paris'te polisin 17 yaşındaki genci öldürmesinden sonra protestolar /28 Haziran 2023 15:28

Paris'te polisin 17 yaşındaki genci öldürmesinden sonra protestolar

Fransa'nın Başkenti Paris'te polisin 17 yaşındaki genci öldürmesinden sonra sokaklarda protestolar başladı

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Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesinden sonra protestolar yaşandı.

Sosyal medyada yayılan videoda bir polis memuru bir aracın sürücüsüne silah doğrulturken görülüyor, bir silah sesi duyulmasından sonra da araç çarparak duruyor.

Adı Nael M. olarak açıklanan genç, göğsünden aldığı ateşli silah yarası nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genci vurmakla suçlanan polis memuru, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayın ardından, gencin öldürüldüğü Paris’in batısındaki Nanterre’de protesto gösterileri düzenlendi. Olayların ardından 31 kişi gözaltına alındı.
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