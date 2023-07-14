Parsel parsel satışa tam gaz devam

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) geçen haziran ayının son günlerinde 28 ilde 504 arsayı açık arttırma ile satışa çıkarmasından sonra, bugün de 44 ildeki 670 arsayı daha satışa çıkardığını duyurdu.



Seçimler öncesi satışları durduran Bakanlığın tekrar satışa çıkardığı konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.



SATIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU



İki ayrı duyuru ile satışa çıkarılan toplam 1174 arsanın içinde İstanbul, İzmir, Ankara illerindeki değerli arazilerin yanında, Aydın, Muğla ve Antalya'nın turistik ilçelerindeki çok değerli araziler de bulunuyor.



Satışlar Emlak Müzayede aracılığıyla 24-25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara ve İstanbul'daki iki salon ile internet üzerinden yapılacak.



