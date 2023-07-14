Steven Gerrard’ın Suudi Arabistan’da zor anları

Sözcü'de yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq ile anlaşmaya varan Liverpool ve İngiltere Milli Takımı’nın efsane isimlerinden Steven Gerrard’ın, futbolcuları ile diyalog kurmakta zorlandığı gözlendi.



Steven Gerrard’ın yeni takımı ile çıktığı ilk antrenmanda futbolcularla arasındaki dil sorunu gözler önüne serildi. Efsane isim, antrenmanda futbolcularına verdiği komutların karşılığını alamadı.



Antrenmanda ayağının yanına koyduğu top sonrası kamerada görünmeyen bir futbolcuya “Topu istiyor musun?” şeklideki sorusunu birkaç kez tekrarlayan Steven Gerrard, futbolcusunun sessizliği karşısında öylece kalakaldı. Bir süre ne yapacağını bilemeyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra “Göster bana, göster bana!” diyerek futbolcusunun topa hamle yapmasını bekledi.



Beklediği hamle bir türlü gerçekleşmeyen Steven Gerrard, yanına başka bir futbolcunun gelmesi ile biraz sinirledi. “Turuncu topa git, turuncu topa!” diyerek futbolcusuna bağıran Steven Gerrard, daha sonra ilk futbolcuya geri döndü.



Ancak Steven Gerrard’ın futbolcularına istediklerini anlatamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı gözlendi.