Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da aşırı sıcaklar: Akropolis ziyarete kapatıldı /14 Temmuz 2023 23:30

Yunanistan'da aşırı sıcaklar: Akropolis ziyarete kapatıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın sembolü olan 2500 yıllık Akropolis Tapınağı bugün öğlen aşırı sıcaklardan dolayı ziyarete kapatıldı.

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BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Yunanistan Turizm Bakanlığı, hava sıcaklığının 41 dereceyi aşması sonrası, ziyaretçilerin baygınlık geçirebileceği düşüncesiyle tapınağın, yeni bir karara kadar 12:00-17:00 arası kapali kalmasına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde hızla artan sıcaklar nedeniyle Kızılhaç görevlileri, müzelere girmek için saatlerce güneş altında sıra bekleyen yerli ve yabancı ziyaretçilere su dağıtıyordu.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin saatlerce bekleyerek 20 euro ücret karşılığı ziyaret ettiği Parthenon (Akropolis) Tapınağı zaman zaman da, grev eylemleri ya da protesto gösterileri çerçevesinde işgal edildiği için ziyaretçilere kapatılıyordu.

Ancak Akropol'ün bu kez aşırı sıcaklardan dolayı ziyarete kapatılması, yabancı turistleri üzdü.

Yunanistan’da hava sıcaklığının hafta sonu 43 dereceye kadar yükselebileceği açıklandı.

Doğal afete karşı alınan önlemler çerçevesinde ise halka cep telefonları aracılığıyla gönderilen mesajlarda "Aşırı sıcaklardan korunulması" çağrısı ve "rüzgarlı yerlerde orman yangınları çıkabileceği" uyarıları yapılıyor.

Yunanistan’da yerel yönetimler, klimalı spor salonlarının aşırı sıcaklardan korunmaları için halka açıldığını açıkladı.

Herkese mecbur olmadıkça güneş altında dolaşılmaması, açık renkli giysiler giyilmesi, şemsiye taşınması ve şapka kullanılması önerildi.

Yunanistan hükümeti, ormanlık alanlarda ateş veya kuru ot yakılmaması ve sigara içilmemesi uyarısında bulunuyor.

Ülkede sürekli, 2018 yılında Atina’nın banliyö semti Mati’de 102 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce konutun kül olduğu yangın felaketini hatırlatan yayınlar yapılıyor.

Sıcak yaz günlerinde her zaman şiddetli rüzgarların estiği Ege Adaları'nda orman yangınları tehlikesine karşı ek önlemler alındı.

Yunanistan’ın itfaiye filosunda, 89 adet itfaiye uçağı ve helikopter teyakkuz halinde bekletiliyor.
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