Samanyolu Haber /Gündem / Partiden bir heyet Edirne Cezaevi'ne gitti; HDP’den Demirtaş’a adaylık teklifi /27 Ocak 2023 14:07

Partiden bir heyet Edirne Cezaevi'ne gitti; HDP’den Demirtaş’a adaylık teklifi

HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinde bulundu

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi aday çıkaracağını duyuran HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşüldüğünü kamuoyuna açıkladı.  Açıklamada, "Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

HDP'den yapılan açıklamada, "Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı. Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi." denildi.
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