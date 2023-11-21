Samanyolu Haber /Gündem / Partiden ihracı istenmişti: İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan açıklama videosu! /21 Kasım 2023 17:18

Partiden ihracı istenmişti: İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan açıklama videosu!

İYİ Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

SHABER3.COM

İYİ Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Dikbayır açıklamasında şunları söyledi:

“Milletimiz siyaseten sorunlarına çözüm beklerken, maalesef gündem bazı iddia ve dedikodularla meşgul edilmektedir. İYİ Parti özelinde yaratılan bu suni gündemde şahsımla ilgili bazı iftira ve iddialar da yer almaktadır.


Öncelikle belirtmek isterim ki İYİ Parti Türk demokrasi tarihinin en ceberrut döneminde hayati sorumluluklar ve riskler alınarak kurulmuş bir siyasi harekettir.

İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu iftira çarkını kıracak ve gereğini yapacak.

İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, partiye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içerisinde kullanmayacak. Ama olmadı… Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı.

Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlamak soluk aldırmak için hakkıdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim.



Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim partimizin kurullarında karşılık bulmadı. Gelinen noktada Türkiye’ye ve Türk milletine güneşi vadeden İYİ Parti’nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Partiden ihracı istenmişti: İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:34