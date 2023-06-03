Samanyolu Haber /Gündem / Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak /03 Haziran 2023 09:21

Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılacağı açıklandı.

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Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yeni Meclis açılırken, vekiller bugün yemin töreni gerçekleştirdi. Erdoğan’ın yemin töreni ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek. Dünyadan liderlerin ve dışişleri bakanlarının da katılacağı yemin töreniyle ilgili açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da törende olacağını bildirdi.

İki ülke arasındaki soğukluğun giderilmeye başlandığına işaret olarak yorumlanan açıklamada "Ermenistan, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılım için davet aldı. Başbakan Nikol Paşinyan 3 Haziran'daki törende yer almak için Ankara'ya gidecek" denildi.
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