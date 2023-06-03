Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefette gündem 'yerel seçim ittifakı' /03 Haziran 2023 09:12

Muhalefette gündem 'yerel seçim ittifakı'

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Meclis çoğunluğu da cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanamayan Millet İttifakı partilerinden “İttifak sona erdi” açıklamaları gelmeye başladı. CHP’de söz konusu açıklamalar “Önümüzdeki süreçte Meclis’te işbirlikleri sürecektir” ifadeleriyle değerlendiriliyor.

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CHP kaynakları, 6 partinin hazırladığı ortak mutabakat metnini anımsatarak “Bu metinde kadına şiddetten ekonomiye kadar pek çok başlıkta yapılacaklar vardı. Metnin altında da tüm partilerin imzası var. Meclis’te bunlarla ilgili bir teklif geldiğinde partiler iş birliği içinde hareket edecektir” yorumunu yapıyor. 

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere de dikkat çeken CHP kaynakları, “Daha önce yerel seçimlerde işbirliği sonuç vermişti. Yeni dönemde bu yine sonuç verebilir ve seçimler yaklaşınca ittifak konusu gündeme gelebilir” diyor. 

‘ORTAK KONULAR VAR’
Cumhuriyet'in haberine göre ittifakta bulunan diğer partiler ise özellikle yapılan ittifakın güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek için yapıldığını anımsatıyor. Meclis çoğunluğu alınamadığı için artık bunun mümkün olmadığını söyleyen Millet İttifakı kurmayları, “Elbette hepimizin sorumluluğu var ama seçim de kaybedildi. Bundan sonraki süreçte her şeyi beraber yapacağız gibi bir durum olmaz. Yine ortaklaştığımız konular olur ancak biz ayrı partileriz” değerlendirmesini yapıyor.    

“Tamamen ipler atıldı” demek için de erken olduğunu söyleyen kurmaylar, “Yasama faaliyetlerinin başlaması gerek. Orada işbirliği yapmamızı gerektiren durumlar olacak” diyor. Partiler yerel seçimlerde ittifak konusunun değerlendirilmesi için de “henüz erken olduğunu” söylüyor. 
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