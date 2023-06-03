Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de CHP çatlağı: 'Birlikte yürümek oy kaybettirdi' /03 Haziran 2023 09:06

İYİ Parti'de CHP çatlağı: 'Birlikte yürümek oy kaybettirdi'

İYİ Parti’de seçim sonuçları değerlendirildi. Bazı partililer, Akşener ile görüşmelerde “Millet İttifakı’nın İYİ Parti’ye oy kaybettirdiği görüşünü” savunarak “CHP’nin seçim dönemi izlediği yanlış politikalar ve siyasi hatalar nedeniyle İYİ Parti’nin milliyetçi muhafazakâr seçmeni kucaklayamadığını” belirtti.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek için Başkanlık Divanı’nı, Genel İdare Kurulu’nu ve partisinin 28. dönem milletvekillerini topladı. Görüşmelerde partinin yol haritası, 24-25 Haziran’daki olağan kurultay ve Millet İttifakı’nın geleceği konuşuldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre partide genel olarak ittifakın teknik anlamda 28 Mayıs akşamı sona erdiği görüşü hâkim. Bazı partililer, Akşener ile görüşmelerde “Millet İttifakı’nın İYİ Parti’ye oy kaybettirdiği görüşünü” savunarak “CHP’nin seçim dönemi izlediği yanlış politikalar ve siyasi hatalar nedeniyle İYİ Parti’nin milliyetçi muhafazakâr seçmeni kucaklayamadığını” belirtti. 

‘ANA MUHALEFET’ İSTEĞİ
CHP’de de Akşener’in masadan kalkıp dönmesinin ittifaka oy kaybettirdiği konuşulurken bazı partililer, ittifakın sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini savunuyor. Kurmaylar, ittifaka dahil olmayarak İYİ Parti’nin “ana muhalefet partisi olabileceğini” belirtiyor.

‘SEÇMENSİZ PARTİ’
Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in “İYİ Parti’nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı’na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor” açıklaması tepki çekti.

İYİ Parti yöneticilerinden Metin Ergun, “Sözünüz kadar oyunuz olsaydı sonuç değişirdi” derken  İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Seçmeni olmayan partilerin yöneticileri konuşmalarına dikkat etmeli” paylaşımı yaptı. 
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