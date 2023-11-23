Paşinyan’sız Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) üye devlet başkanlarının katıldığı zirve Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda başladı. Müzakereler dar formatta yapılıyor.







Belarus’un Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne başkanlık ettiği zirvede bu yıl Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılmıyor. Minsk'teki KGAÖ zirvesine Ev sahibi Aleksander Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Joparov da katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tören Salonu'nda Aleksander Lukaşenko tarafından karşılandı.





Zirvede, üye devletlerinin liderlerinin uluslararası ve bölgesel güvenliğe ilişkin güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. KGAÖ zirvesinin ardından ülke liderleri, KGAÖ Toplu Güvenlik Konseyi Bildirgesi'ni imzalayacak.