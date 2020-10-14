Paşinyan'dan çatışma açıklaması

Her iki tarafta da çok fazla kaybın yaşandığı belirtiliyor.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle çok fazla kayıp verdiklerini duyurdu ve ekledi: “Ancak kontrol hâlâ bizde.”





Televizyondan halka sesleniş konuşması yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendi kayıplarının yanı sıra bölgede Azerilere de ağır kayıplar verdirdiklerini söyledi.





Paşinyan, "Vatanımızı savunan yiğitlerin yasını tutuyoruz" dedi.Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmaların ardından uluslararası alandan taraflara “itidal” ve “ateşkes” çağrıları gelirken, Türkiye’nin açıktan destek verdiği Bakü lehine bölgeye cihatçı asker gönderdiği iddia ediliyordu.





Ermenistan Başbakanı Paşinyan da dün Türkiye'yi "Dağlık Karabağ'da ateşkesi baltalamakla" suçlamıştı. Paşinyan, "Türkiye'nin pozisyonu değişmediği sürece, Azerbaycan'ın savaşmayı bırakmayacağına inanıyorum" demişti.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu söylemişti.