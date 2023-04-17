Samanyolu Haber /Gündem / Paskalya gününde esir değişimi yapıldı /17 Nisan 2023 11:04

Paskalya gününde esir değişimi yapıldı

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Dün gerçekleşen Paskalya Bayramı’nda Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi yapıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Paskalya'da Rusya ile karşılıklı yapılan savaş esiri değişimini duyurdu. 

Cuma günü başlayan esir değişimi birkaç aşamada gerçekleşti. Toplamda ise 130 asker Ukrayna'ya döndü.

Esir değişimi hakkında Rusya tarafı henüz açıklama yapmadı. Ancak, 16 Nisan’da sabah saatlerinde, Wagner PMC'nin kurucusu Yevgeny Prigojin'in basın servisi, bir grup savaş esirinin Paskalya'dan önce Ukrayna'ya nakledilmesi talimatını verdiği bir video yayınladı. Videoyu inceleyen Reuters ajansı, Ukrayna'ya nakledilen savaş esirlerinin sayısının 100'den fazla olduğunu duyurdu.

Wagner basın servisi, Rus savaş esirlerinin dönüşünü bildirmedi.
Öte yandan 15 Nisan’da, Çeçen parlamentosu başkanı Magomed Daudov, 5 Çeçen askerin Ukrayna esaretinden döndüğünü söyledi. Ona göre bu, Aralık 2022'den beri süren müzakereler sonucunda oldu. Daha fazla detay verilmedi.

 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı duyuruda, savaş esirlerinin de dahil olduğu birlik ve görev türlerini sıraladı. Bahmut, Soledar, Zaporojye ve Herson yönlerinde esir alınan Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, denizciler, erler ve çavuşlar, özel ulaşım koruma servisinin çalışanları karşılıklı olarak değiştirildi.
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