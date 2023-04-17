Demirtaş: İnce'ye oy vermek Erdoğan'a oy vermek demek

Cezaevindeki eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek arasında bir fark olmadığını söyledi.





Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan'a oy vermeleri. Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok" dedi.





"Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok" diye ekleyen Demirtaş, "Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!" ifadelerini kullandı.





"Erdoğan HDP'nin önünde çadır kurardı"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğive HDP'nin yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını eleştiren iktidara da yanıt veren Demirtaş, "Partimizin aday çıkarmaması Erdoğan'ın en büyük kabusuydu. Bu gerçekleştiği için şimdi bizim üzerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyor. Aynı taktiği yerel seçimlerde de uyguladı ve ters tepti. Çünkü halk yalan ve karalamalara kanmıyor artık" dedi.





Demirtaş, "Erdoğan, HDP'nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı. Şimdi, kedi ulaşamadığı ciğere mundar diyor" diye ekledi.





Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) ayrı liste ile seçime girme kararını yanlış bulduğunu yineleyen Demirtaş, "Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz. TİP'in kendi kararıdır, biz ancak saygı duyup başarılar dileyebiliriz. Ama halen, yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





"Erdoğan tarihi bir yenilgiyle silinecek"

Söyleşide 14 Mayıs'taki seçimlerde kazananın "ezilenler" olacağını söyleyen Demirtaş, Erdoğan'ın da "tarihi bir yenilgiyle siyaset sahnesinden silineceği" öngörüsünde bulundu.





Erdoğan'ın AKP seçim bildirgesindeki vaatlerinin hepsinin "boş, aldatmaca ve göz boyama" olduğunu söyleyen HDP'li siyasetçi, "Erdoğan yeniden kazanırsa Türkiye diktatörlüğe geçer, bu kadar net" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi bu 51 yavrumuz, bunlar Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo'nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır" şeklindeki açıklaması hakkında da konuşan Demirtaş, "Halkın bana ilgisini, bana sahip çıkmasını, halkla aramızdaki sevgi bağını kırmaya çalışıyor kendince. Ama yalan, iftira, ırkçılık karışımı bir söylemle saçmalayıp duruyor. Eminim ne dediğini, neden dediğini kendisi bile bilmiyordur" değerlendirmesinde bulundu.