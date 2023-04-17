Samanyolu Haber /Gündem / Memleket Partisi’nde toplu istifa /17 Nisan 2023 11:16

Memleket Partisi’nde toplu istifa

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi'nde toplu istifalar geldi. İl ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350'yi aşkın üyenin istifa ettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Seçime sayılı günler kala Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi’nde istifa depremi yaşandı.
Yapılan açıklamada, “Ana ocağımız CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu yaşadık” ifadelerine yer verilerek, Muharrem İnce’nin, ‘İl başkanlarını birinci sıradan aday göstereceğim’ sözünü tutmadığı belirtildi.

İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında gelecek konusunda başka hiç bir istikamet göstermeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.

*Kemal Kılıçdaroğlu’ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanettir.

*Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkanı ve İl Yönetimi, 11 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’i aşkın kayıtlı üyeniz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Patisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memleket Partisi’nde toplu istifa Sonraki Haber >>

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:08