Samanyolu Haber /Teknoloji / FBI, akıllı telefon kullanıcılarını halka açık şarj istasyonlarına karşı uyardı: Sakın kullanmayın! /17 Nisan 2023 11:21

FBI, akıllı telefon kullanıcılarını halka açık şarj istasyonlarına karşı uyardı: Sakın kullanmayın!

Eğer telefonunuzu şarj etmek için halka açık şarj istasyonlarını kullanıyorsanız, bundan vazgeçmenizde büyük yarar var. En azından FBI böyle diyor...

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Havaalanı gibi yerlerde herkesin kullanımı için USB girişleri vardır ve bu girişleri telefonunuzu şarj etmek için kullanabilirsiniz. Ancak FBI'a göre bunu kesinlikle yapmamalısınız.

Uyarı FBI'ın Denver saha ofisinden geldi. Büro, sadece Denver'da yaşayanları değil, tüm gezginleri havaalanları, oteller ya da pazar yerleri gibi kamusal alanlardaki ücretsiz şarj istasyonlarını kullanmamaları konusunda uyarıyor: “Havaalanlarında, otellerde veya alışveriş merkezlerinde ücretsiz şarj istasyonları kullanmaktan kaçının. Kötü niyetli kişiler, cihazlara kötü amaçlı yazılım ve izleme yazılımı yerleştirmek için genel USB bağlantı noktalarını kullanmanın yollarını buldular. Kendi şarj cihazınızı ve USB kablonuzu taşıyın ve bir elektrik prizi kullanın.”

FBI burada "juice jacking" adı verilen bir saldırı türünden bahsediyor: Kötü niyetli kişiler halka açık şarj cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor, hatta bazen insanları bu portları kullanmaya teşvik etmek için yanına kendi kablolarını bırakıyorlar. Telefonunuzu virüslü bir USB şarj cihazına taktığınızda, bu kötü amaçlı yazılım cihazınıza yüklenebiliyor, telefonunuzu kilitleyebiliyor veya hassas verileri kopyalayıp kötü niyetli kullanıcılara gönderebiliyor.
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