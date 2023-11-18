Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus 82, THY ise 105 İstanbul seferini iptal etti /18 Kasım 2023 15:23

Pegasus 82, THY ise 105 İstanbul seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları'nın ardından Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul seferlerini iptal etti. Pegasus 82 seferini iptal ederken THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

SHABER3.COM

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

Pegasus 82 seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pegasus 82, THY ise 105 İstanbul seferini iptal etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:00