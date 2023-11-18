Almanya'da çalışmak için yeni kurallar neler?

Mavi Kart uygulaması





Kalma izni ve daha fazla esneklik

Tanıma ortaklığı





Aile birleşimi





İş aramak için fırsat kartı

Sürecin üçüncü ve son aşamasında ise bir grup kural, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Batı Balkan uygulaması



